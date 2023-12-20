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Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM'deki Genel Kurul'da yaptığı sunumda, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alınacağı açıklamıştı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl? İşte konuya ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dakika açıklaması ile bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 7 bin 158 personel alımı yapılacağını duyuruldu. Bakan Yumaklı, açıklamasında alım yapılacak kadro ve kontenjanları da belirtti. Şimdi ise gözler başvuru tarihi ve şartları için gelecek açıklamalarda. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri, şartları hakkında tüm merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Yumaklı, TBMM'deki Genel Kurul'da yaptığı sunumda personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı.

Buna göre; Bakanlık bünyesine 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımının ne zaman yapılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi. Alımların 2024 yılının ilk aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Açılan her kadro için başvuru yapan kişilerde farklı yetkinlik ve şartlar aranması bekleniyor.

Bakanlığın personel alımında uygulanan genel şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak

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