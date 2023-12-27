Evlenene iki yıllık ikramiye geliyor

YENİ yılda her kesimin geliri artıyor. Asgari ücretli, memur ve emeklilerle birlikte dul ve yetimlerin aylıkları ve buna bağlı olarak sosyal güvenlik destekleri de artacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca sağlanan, halk arasında "çeyiz parası" olarak bilinen evlenme ödeneği yardımı da yükselecek.

187 BİN LİRA YARDIM

EN düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkması durumunda yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların aylığı 7500 liraya, yüzde 50 hissesi olanın 5 bin liraya, yüzde 25 hissesi olanın da 2 bin 500 liraya çıkacak. Buna göre 7500 lira yetim aylığı alan (iki yıllık aylık kadar) 187 bin liranın üzerinde evlenme yardımı alabilecek. Evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Evlilik yardımında yaş sınırı ve sigorta kolu ayırımı bulunmuyor.

YAŞ SINIRI BULUNMUYOR

İKRAMİYE hakkı bulunanlar ilk evliliğini 40 yaşında da yapsa alma hakkı bulunuyor. Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Hak sahipleri çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-devletten başvurarak alabiliyor. Çeyiz desteği, hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ-Kurlular da yararlanabiliyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor

DUL VE YETİM AYLIKLARI ARTACAK

OCAK zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da artacak. Bugün için 7500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu varsayarsak yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 7500 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 5 bin lira, yüzde 25 hissesi olan da 2 bin 500 lira alacak. Buna göre SSK'dan 7500 lira alana yaklaşık 187 bin lira evlilik ikramiyesi ödenecek.