Ayvalık-Midilli kapısında rekor yolcu bekleniyor

MEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Aliağa Şubesi'nin 2023 yılı son meclis toplantısında konuşan Başkan Adem Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılan görüşme sonrası Türk vatandaşların 2024 yılında 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda vize uygulamasının onaylanmasıyla birlikte Türk yolcu sayısında en az yüzde 20 artış olacağını söyledi. Adem Şimşek, buna bağlı olarak da sorumluluk sahalarında bulunan Ayvalık-Midilli kapısının 2024 sezonunda rekor yolcu sayısına ulaşacağını, turizm sektörü için yeni bir dönem başlayacağını işaret etti. Yaz sezonunda beklentilerin yükseldiğini vurgulayan Adem Şimşek, "Ayvalık-Midilli kapısının 2024 sezonunda rekor kırarak 120 bin yolcu sayısına erişebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.