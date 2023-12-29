Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tabanı...

Asgari ücret sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tabanı ve tavanı kaç TL? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Asgari ücretin, 2024'te brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş,net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Peki 2024'de kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...