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Haberler Ekonomi Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tabanı...

Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tabanı...

2024 asgari ücret zammı geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Yeni yılda asgari ücret net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte pek çok kalem de değişti. Bunlardan biri de kıdem tazminatı tabanı oldu. Peki 2024 asgari ücret zammı ile birliktr kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Asgari ücret sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tabanı ve tavanı kaç TL? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Asgari ücretin, 2024'te brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş,net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Peki 2024'de kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tabanı...

2024 KIDEM TAZMİNATI TABANI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı birçok düzenlemede değişiklik yapılması açısından herkesi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı 20 bin 2 lira 50 kuruşa yükselecek. Böylece asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alacak bir çalışana 25 yıl için 500 bin 50 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU MU?
Memur maaşlarına yapılacak zam kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Ocak ayı bekleniyor.

Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tabanı...

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:

• Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler
• Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadınlar
• İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler
• İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler

Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tabanı...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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