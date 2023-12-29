İş dünyası asgari ücretten memnun

İzmir İş Dünyası, açıklanan yeni asgari ücretten memnuniyet duyduklarını belirtti. Açıklanan asgari ücreti değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar. çalışanların gelir düzeyinin enflasyon karşısında erimemesinin önemli olduğunu belirterek "Bu sene yapılan zam oranı yüzde yüzün üzerine çıktı. Asgari ücrete zammın yılda bir kere yapılacak olmasından dolayı bu oranın bu dönemde enflasyon düştüğü takdirde ona paralel olarak yapılan zam olumlu. Enflasyonun aşağı düşmesi en önemli konu. Maliyet açısından bütün sanayicilerin ve üreticilerin maliyetini etkileyeceği de aşikâr. Enflasyon konusunda adım atılmalıdır" dedi.

ESNAFA OLUMLU YANSIYACAK

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ise "Öncelikle belirlenen asgari ücretin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret diğer ücretler için de temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi açısından toplumsal öneme sahiptir. Asgari ücretin yükselmesi ile insanların alım güçlerinin ve tüketimlerinin artması, esnaf sanatkarlarımıza olumlu yansıyacaktır. Dolayısıyla tüketicilerin ihtiyaçlarını giderirken ellerinin rahatlaması da esnaf sanatkarlarımızın iş potansiyellerini canlandıracak, üretim ve ticaret hacimlerinin artmasına vesile olacaktır. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise "2023 yılı ekonomik açıdan da yaşadığımız deprem nedeniyle de zorlu ve acı bir yıl olarak hafızalara kazındı. Türkiye'yi diğer ülkelerden negatif ayrıştıran yüksek enflasyon ile düşük faiz ile mücadele politikasının genel seçimlerden sonra terk edilmiş olmasını olumlu buluyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile geçilen Ortodoks ekonomi politikalarının meyvelerini 2024 yılında toplayacağımızı düşünüyorum. Seçim sonrası sıkı para politikasına devam edilmesini diliyorum" dedi.