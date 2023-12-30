Joyce Teknoloji ve TOZZ Bike Avrupa pazarında hedef büyüttü

ELEKTRİKLİ araçlar sektöründe hizmet veren Joyce Teknoloji ve Londra merkezli tasarım şirketi TOZZ Bike, stratejik partnerlik anlaşmasına imza atarak Avrupa pazarında hedef büyüttü. İki şirket, elektrikli araçların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı konusunda işbirliği yapacak ve ilk ortak ürünleri olan Joyce'90 markasını taşıyan e-bike'ı Türkiye'de üretecek.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Joyce Teknoloji CEO'su Eren Efe Erkan, bu stratejik ortaklıkla uzak doğu pazarına alternatif olmayı ve global mobilite pazarına yeni ürünler ve seriler sunmayı amaçladıklarını söyledi. CEO Erkan, ilk ürünleri olan 'Joyce One'ın başarısının ardından, yeni işbirliğiyle üretim hatlarını genişletmeyi planladıklarını da ifade etti. İşbirliği hakkında bilgi veren Erkan, "TOZZ e-bike ile yapılan stratejik işbirliği, Joyce Teknoloji'nin teknik kabiliyetlerini ve üretim altyapısını Avrupa pazarında güçlü bir alternatif haline getirecek. Joyce'90 e-bike, işbirliğinin ilk ürünü olarak duyuruldu. 90'ların tasarım trendlerini yansıtan bu motosiklet, Joyce Teknoloji'nin üretim ve teknoloji deneyimini TOZZ Bike'ın tasarım ve ürün geliştirme yetenekleriyle birleştiriyor. Joyce'90, çevik, sürdürülebilir ve kullanıcı dostu bir taşıt olarak öne çıkıyor. Joyce'90'ın tasarımında 90'ların trend öğeleri bulunuyor. Köşeli çizgilere sahip gövde tasarımı, yüksek kontrastlı renkler ve özel sticker desenleriyle dikkat çekiyor. Joyce'90, eğlenceli bir deneyim sunan özelliklere sahip; altına gizlenmiş Bluetooth hoparlörü ve pop-up farıyla öne çıkıyor" dedi.