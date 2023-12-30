Sağlık turizminde peş peşe rekorlar

Türkiye uzun yıllardır sağlık turizmi alanında dünyada adından söz ettiriyor. Bu alanda büyük yatırımların da hız kesmeden devam ettiği ülkemizde sağlık turizmi alanındaki potansiyel her geçen gün artarak devam ediyor. Sektör temsilcileri, 2024 yılında da Türkiye'nin sağlık turizminde rekor kırmasını bekliyor.

UZMAN HEKİMLER

Türkiye'nin sağlık turizmi konusundaki yükselişinde özellikle obezite cerrahisi, saç ekimi, ağız ve diş sağlığı, cerrahi onkoloji, estetik ve plastik cerrahi alanlarında yoğun bir ilgi bulunuyor. Sektör temsilcileri sağlık turizmindeki bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini bekliyor. 2024 yılında da bu yıla göre rekor bir büyüme beklentisi hakim. Bu hızlı büyüme, Türkiye'nin sağlık sektörünün ve hekimlerimizin cerrahi becerileri, uygun fiyatlar sunabilme, ülkemizin bir turizm cenneti olması ve kültürel çeşitliliği ile yakından ilişkilendiriliyor.

BÜYÜK BİR ARTIŞ VAR

ÖZELLİKLE cerrahi tıp bilimleri sağlık turizminde önemli bir yer tutuyor. TÜİK verilerine göre de Ocak-Mart 2023 döneminde ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37,47 arttı.