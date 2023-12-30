Türkiye’nin ‘Süper Bilgisayar’ı geliyor

Türkiye, süper bilgisayarı için gün sayıyor. Geliştirilen "süper bilgisayarda" 500'den fazla sunucu ve 56 bin çekirdek olacağı belirtilirken, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarının sıralandığı "Top500" listesine sokacağı kaydedildi. Türkiye, Endüstri 4.0'ı yakalama konusunda son yıllarda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

2024'ÜN BAŞINDA HAZIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİ- TAK ve Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) bünyesinde 2024'ün başlarında çıkış yapacak bir süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Öte yandan süper bilgisayardan binlerce araştırmacı ve firmanın da yararlanacağı bildirildi. Binlerce kez test edilmesi gereken yeni teknolojilerin bu bilgisayar yardımıyla hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapabileceği aktarılırken, bir jet uçağının çevresindeki hava direncinin bile hesaplamalarını kusursuz şekilde yapabileceği kaydedildi.