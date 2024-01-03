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Haberler Ekonomi Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru ekranı...

Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru ekranı...

Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvuru tarihini araştırıyor. 31 Aralık tarihinde başlayan Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için son başvuru tarihi 14 Ocak olarak belirlendi. Peki Ankara Üniversitesi personel alım şartları neler? Başvurular nereden yapılıyor? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Ankara Üniversitesi çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 164 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için gerekli şartlar ve başvuru kriterleri de belirlendi. Peki Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için gerekli şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...

Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru ekranı...

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2. 2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak
3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
8. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel şartlarında yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru ekranı...

9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması. Ayrıca iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
10. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
11. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.
12. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru işlemleri 31.12.2023 – 14.01.2024 tarihleri arasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile yapılan başvurular hakkında işlem yürütülmeyecektir.
2. Eğitim durumu lisans ve ön lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile sisteme yüklenecektir.
3. Eğitim durumu ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların diplomalarını ilan başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (İlan başvuru sistemine yüklenen diplomaların okunaklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Diplomaların tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.)
4. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 5. Eczacı pozisyonu için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 1 Sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır

Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru ekranı...

ÖZEL ŞARTLAR
1. Hijyen sertifikasının Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış olması gerekmektedir.
2. İlan metninde sertifika, eğitim, katılım vb. belgelerin e-devlet üzerinden alınacak barkodlu belgesi yüklenecektir

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