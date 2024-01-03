Memur ve emekli maaş zamları bugün netleşiyor

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10:00'da açıklayacak. Enflasyon raporunda ise 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edilmişti. Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 65 tahmininin gerçekleşebilmesi için aylık enflasyonun yüzde 3.07 olması gerekiyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, bu yılın ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

SÖZLEŞMELER TEMMUZ'DA

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının üzerine ilave bir artış yapılmadığı takdirde işçi, çiftçi ve esnaf emeklileri ile memur emekli aylıkları arasında yaklaşık 12 puan fark ortaya çıkacak. Temmuz ayında ise SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları memur ve memur emeklilerinin üzerinde olacak. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin ediyor.

YÜZDE 65 SENARYOLARI

Ocak-haziran enflasyonu yüzde 24 olarak gerçekleşirse temmuz ayında emekli işçi, çiftçi ve esnaf aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak. Memur maaş zammı belirlenirken ise 6 aylık enflasyondan önce ocak ayında yapılacak yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı mahsup edilecek, bu şekilde çıkan sayının üzerine yüzde 10 oranındaki temmuz ayı toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 18.60 oranında zam yapılacak. Bu kez emekli işçi, çiftçi ve esnaf lehine yaklaşık 5.40 puan fark olacak. Enflasyonun yüzde 65'in altında veya üstünde olması halinde maaş zammı oranları da değişecek. Yıllık yüzde 66 enflasyon varsayımında emekli işçi ve esnaf aylığına yüzde 38.6, memur maaşı ve emekli memur aylığına yüzde 50.37 oranında zam yapılacak. Yıllık enflasyon yüzde 64 olursa emekli işçi ve çiftçiye yüzde 36.93, memur ve emekli memura ise yüzde 48.55 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK AYLIĞA İNCE AYAR

Hükümet, alt gelir grupları için mali imkanları zorlarken bugün için 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya geçmesi öngörülüyor. Bunu yaparken kök aylığı düşük olanlarla birlikte daha uzun yıllar yüksek prim ödeyerek aynı seviyede kalan emeklileri de gözetecek bir düzenlenme öngörülüyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de bu hafta Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.