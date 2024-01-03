Tıbbi cihaz sektörü Ar-Ge desteği istiyor

Türkiye'de medikal ve tıbbi cihaz sektörünü tek çatı altında toplayan ilk dernek olarak 1991 yılında İzmir'de kurulan ve binlerce firmanın üyesi olduğu Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (EGEDER) Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı'nda üyeleriyle bir araya geldi. Ülkenin tıbbi cihaz sektöründe adından söz ettiren üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan EGEDER Başkanı Onur Akgün, "Tek amacımız , ülkemiz tıbbi cihaz endüstrimizin gelişmesi ve büyümesidir. Her alanda üyelerimizin gelişimine yönelik çalışmalar yaparak katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

SEKTÖR TEŞVİK EDİLMELİ

Türkiye'de tıbbi cihaz alanında yerli ürünlere olan güveni artırarak katma değeri yüksek tıbbi cihazların üretiminin teşvik edilmesini öneren Akgün, "Tüm kaynakların etkin kullanıldığı, ülke geneline yayılmış medikal firmalarla rekabetçi bir tıbbi cihaz pazarına erişim konusu en önemli hedeflerimizden biri" dedi. Tıbbi cihaz sektörünün OECD sınıflandırmasında, havacılık ve ilaç endüstrileriyle birlikte ileri teknoloji olarak sınıflandırıldığını söyleyen Akgün, "Gelişmiş ülkelerde tıbbi cihaz sanayinin Ar-Ge'ye ayırdığı pay diğer sanayilere göre çok yüksektir. Devletimizin tüm strateji belgelerinde de tıbbi cihaz endüstrisinin stratejik sektörlerin başında geldiğini biliyoruz ve desteği reel olarak görmek istiyoruz" dedi.

İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ ÖNERİSİ

Başkan Onur Akgün, en önemli taleplerinin İzmir'de tıbbi cihaz konusunda bir ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasını olduğunu söyledi. İzmir'de bini aşkın, Türkiye'de ise 10 binin üzerinde tıbbi cihaz firmasının bulunduğunu belirten Akgün, "İzmir tıbbi cihaz üretimi konusunda Türkiye'de öncü bir il. İzmir Ticaret Odası bünyesinde ilk defa 1990'lı yıllarda tıbbi cihaz meslek komitesi kuruldu. Daha sonra Ankara, İstanbul ve diğer illerde meslek komiteleri ticaret odaları bünyesinde yer aldı. Devlete vergi ve SGK borcu olmayan tek sektör olan tıbbi cihaz üreticilerinin en önemli talebi İzmir'de ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasıdır. Tıbbi cihaz savunma sanayiinden sonra Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ilk stratejik sektördür. Teşvikleri bölgeselden kaldırıp genele vererek İzmir'de ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasını istiyoruz" dedi.