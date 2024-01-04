Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
ATAMA VE ÇALIŞMA ŞARTI
a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.
b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.
e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.