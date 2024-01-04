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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 4 Mart tarihinde başlayacak olan başvurular için son başvuru tarihi 15 Mart olarak belirlendi. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Başvuru için yaş şartı var mı? İşte tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, personel alım ilanları yakından takip ediliyor. Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 400 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları neler? Başvurular nereye yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte bakanlık personel alım detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,
ç) Tablo 2'de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2'de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

SINAV BAŞVURUSU
a) Başvurular, 04/03/2024 (09:00) – 15/03/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapılmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.
b) Adaylar, ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle Tablo 1'de yer alan sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
d) Adaylar; aşağıdaki linkte yer alan "Adaya Ait Diğer Bilgiler Formu"nu doldurarak pdf ya da jpeg formatında "Ek Dosya Bölümü"ne yükleyecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

ATAMA VE ÇALIŞMA ŞARTI
a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.
b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.
e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.

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