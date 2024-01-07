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Haberler Ekonomi ADALET BAKANLIĞI 60 PERSONEL ALACAK! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

ADALET BAKANLIĞI 60 PERSONEL ALACAK! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. 15 Ocak tarihinde başlayacak olan başvurular için son tarih 29 Ocak olarak belirtildi. Peki Adalet Bakanlığı hangi branşlarda personel alımı yapacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte Adalet Bakanlığı personel alım başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Adalet Bakanlığı çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 60 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık personel alımına ilişkin şartları duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılıyor? Yaş şartı var mı? İşte tüm merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI 60 PERSONEL ALACAK! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM GENEL ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda
başarılı olan adaylardan istenecektir.)

ADALET BAKANLIĞI 60 PERSONEL ALACAK! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
a) Başvurular, 15.01.2024 saat 09.00'da başlayıp, 29.01.2024 saat 17.30'da sona erecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecektir.

ADALET BAKANLIĞI 60 PERSONEL ALACAK! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

c) Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2022 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

d) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Askerlikten muaf olan adayların muaf olduklarına dair belgeyi veya sağlık kurulu raporunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda, sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

ADALET BAKANLIĞI 60 PERSONEL ALACAK! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

BAŞVURU ESNASINDA E-DEVLET ÜZERİNDEN SİSTEME YÜKLENİLECEK BELGELER
a) Fotoğraflı özgeçmiş,
b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu,
c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir

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