Aydın’da kıymalı pide 137 lira oldu

Aydın'da kıymalı pide ve lokanta yemeklerinin fiyatı yüzde 49 oranında zamlandı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AYESOB) lokantacı ve pideci esnafının fiyat tarifelerinin belirlenmesi talebiyle toplantı gerçekleştirildi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü'nün başkanlığındaki toplantıya Aydın Lokantacılar Odası Başkanı Ali Ongan ve Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, odaların yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının ardından restoran ve kıymalı pide çeşitlerine yüzde 49 zam yapıldı. 2023'ün son aylarında 98 lira olan tek kıymalı pide fiyatı 137 liraya çıktı