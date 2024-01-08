Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu dijital dönüşümde bir adım önde

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, teknoloji kullanımının hasta ve hekimler için birçok avantaj sunduğuna dikkat çekerek, dijital dönüşüm için önemli adımlar attıklarını söyledi. Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu olarak hızlı ve doğru sonuçlar vermek için yeni yatırımları sürdürdüklerini belirten Seven, kullanıma sundukları yeni aplikasyonla test sonuçlarını online ilettiklerini söyledi.

TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK

'Talatpaşa Lab' aplikasyonunu 4 ay önce hayata geçirdikleri bilgisini veren Uzm. Dr. Serdar Seven, "Günün beklentilerine uygun olarak artık dijital dönüşüme geçiyoruz. Bütün sonuçlarımızı hastalarımız ve hekimlerimiz uygulama üzerinden görebiliyorlar. Ülkemizdeki diğer tıbbi laboratuvarlarda bildiğimiz kadarıyla böyle bir uygulama yok. Bu uygulamamızı sürekli güncelliyoruz. Yeni özellikler de ekliyoruz. Mesela evde numune almak için çağrı da yapabiliyorsunuz. Bunları daha da geliştireceğiz. Hastanın sonuçları hekim tarafından onaylandıktan 15 dakika sonra hastanın talebi ve onayıyla whatsapp veya mail üzerinden kendisine veya hekime iletiliyor. Bu sistem tarafından otomatik yapılıyor. Teknolojiyi hayatımızda artık daha çok kullanmak zorundayız. Bu sistem çalışanlarımız hastalarımız ve hekimler için büyük rahatlık sağlayacak. Bu sistemini içine yapay zeka desteğini entegre etmek için de sürecimiz devam ediyor" dedi.

1.2 MİLYON TEST HEDEFİ

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu olarak İzmir'deki 5 şubelerindeki cihaz altyapı yatırımlarına da devam ettiklerini kaydeden Uzm. Dr. Serdar Seven, "2016 yılında 1 şubeyle hizmet verirken bu yıl itibariyle 5 şubeye ulaştık; işlem hacmimizi ise 100 katına yükselttik. 2024'te 1,2 milyon adet test yapmayı hedefliyoruz. Bütün şubelerimize belli bazı cihazları alıp, aciliyet gerektiren bazı tetkikleri her şubenin kendi içinde hızlı bir şekilde çözmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sonucun çıkma sürecini kısaltarak hasta memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Hem de cihazların yedeklenmesini de sağlamış olacağız. Talatpaşa olarak hızlı ve doğru sonuçlar konusunda iddialıyız. Kaliteli, hızlı ve doğru sonuçlarla birlikte hasta konforunu da sağlamak istiyoruz. Hasta muhatap bulmalı, kendini rahat hissetmeli, bunun için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

YENİ ŞUBELER AÇILACAK

Uzm. Dr. Serdar Seven,Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu olarak 3 yıl içinde yakın illerde de hizmet vermek istediklerini söyledi. Seven, "Öncelikle altyapımızı sağlam hale getirmek istedik. Çünkü hizmetin kalitesini düşürmek gibi bir anlayış bize uygun değil. Hasta ve hekim memnuniyeti bizim için en önemli şey. Bu konuda hassasiyetimiz var. İzmir dışındaki şubeleşmeyi önümüzdeki 3 yıl içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Artık lojistik maliyetleri de çok arttı. Her ilde bir laboratuvarımız olsun istiyoruz. Kurye servisiyle o ildeki örnekleri toplasın. Laboratuvarda testin niteliğine göre bazı ve orta düzey testler orada yapılsın. İleri düzeydeki testler ise kargo yoluyla buraya gelsin ve burada yapılsın. Böylece hem lojistik maliyetleriyle bir tasarruf sağlanacak, hem de cihazların kitlerin daha efektif kullanılması mümkün olacak. Hekim ve hastaların da sonuçlara çok daha hızla ulaşmasını sağlayacağız. Ege Bölgesi'nde bu sistem uygulanabilir. Bu sistemi istediğimiz gibi oturtabilirsek daha da büyüyerek farklı bölgelerde de merkezler kurmamızın önü açılabilir" ifadelerini kullandı.

SEKTÖR ÖNEM KAZANDI

Süreç içinde tıbbi laboratuvar hizmetlerinin giderek daha çok önem kazandığını vurgulayan Uzm. Dr. Serdar Seven, "Ülkedeki bir çok laboratuvar tek merkezde. Doğu Anadolu gibi bölgelerden örneklerin gelmesi vakit alıyor. Türkiye büyük bir ülke; 80 milyonun üstünde nüfusumuz var. Süreç içinde laboratuvar sektörü daha da gelişecek. Laboratuvar sektörünün tanı ve tedavideki rolü giderek artıyor. Tanı koymak için artık muhakkak laboratuvar ve radyoloji desteği gerekiyor. Tanı değerinin yüzdesel oranlarının çok farkı var. Verdiğiniz sonucun arkasında durabilmek için en iyi yöntemlerle çalışmanız gerekli. Çünkü yanlış test sonucu ciddi maddi ve manevi kayıplara neden olabiliyor. Yanlış test sonucu, erken tanıyı engelleyebilir. Hastalıkları erken yakaladığınızda çok daha uygun koşullarda tedavi edilebilecekken, geç kalındığında bu maliyet de ülke ekonomisine yük olarak geri dönüyor" dedi.