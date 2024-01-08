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Haberler Ekonomi VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 195 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru kriterlerini ve başvurunun nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. 2 Ocak tarihinde başlayan personel alım başvuruları için son tarih 16 Ocak olarak belirlendi. İşte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alım ekranı...

HABER MERKEZİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 195 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere alınacak olan personeller için başvuru şartları da belirtildi. Peki üniversite personel alımı için başvurular nereden nasıl yapılıyor? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

GENEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1- Müracaatlar, 02/01/2024 –16/01/2024 tarihine kadar (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar "www.yyu.edu.tr" adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

İSTENEN BELGELER
1- İş Talep Başvuru Formu ("www.yyu.edu.tr" sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)
2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )
3- 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
4- Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da "aslı gibidir" onaylı sureti,
5- Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,
6- Adli Sicil Kaydı. 7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 8- 2 adet Fotoğraf 9- Kimlik Fotokopisi

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