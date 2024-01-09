JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! İşte başvuru şartları ve ekranı...

MUVAZZAF/ SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLIĞA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak

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