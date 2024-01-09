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Haberler Ekonomi JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! İşte başvuru şartları ve ekranı...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! İşte başvuru şartları ve ekranı...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler başvuruda bulunmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki jandarma personel alımı için şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim görecek 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacak. Başvurularda son tarih 14 Ocak olarak belirtildi. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! İşte başvuru şartları ve ekranı...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! İşte başvuru şartları ve ekranı...

MUVAZZAF/ SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLIĞA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! İşte başvuru şartları ve ekranı...

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI
a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.
c. Başvurular; 29 Aralık 2023 günü başlayıp, 14 Ocak 2024 günü saat 23:59'da sona erecektir.
ç. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! İşte başvuru şartları ve ekranı...

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1'de belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
d. Adaylar tarafından;
(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020- 2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.
(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! İşte başvuru şartları ve ekranı...

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI
a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.

c. Başvurular; 29 Aralık 2023 günü başlayıp, 14 Ocak 2024 günü saat 23.59'da sona erecektir

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