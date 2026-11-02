Google'ın yapay zeka özetlerine adil paylaşım düzenlemesi! Rekabet Kurumu duyurdu

Rekabet Kurumu, Google'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında içerik üreticilerinin ve haber sitelerinin finansal haklarını güvence altına almak amacıyla geçici bir tedbir kararı uyguladı. Bu hamlenin temel amacı yapay zekâ teknolojilerinin gelişimini engellemekten ziyade, dijital yayıncılık ekosisteminin ayakta kalmasını sağlamak ve yayıncıların ürettiği değerin adil bir şekilde karşılık bulmasını garanti altına almak.

Google'ın yapay zekâ özetlerine "adil paylaşım" tedbiri: Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, artık haber sitelerine girmeden de yapay zekâ özetlerinden bilgi alabiliyor. Bu durumun haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesi Rekabet Kurumunu harekete geçirdi.

Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"GÖRÜNMEZLİK" TEHDİDİ ORTADAN KALKIYOR

Alınan yeni kararlarla birlikte, medya kuruluşlarına yönelik "içeriğini yapay zekâya açmayan arama sonuçlarında geriye düşer" baskısının önüne geçiliyor. Yayıncılar, arama motorundaki organik görünürlüklerini veya sıralamalarını kaybetme endişesi taşımadan, ürettikleri haberlerin Google'ın yapay zekâ özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına tamamen özgürce karar verebilecek. Bunun yanı sıra, Google'ın içerik kullanımı ve telif ücretlendirmesi süreçlerinde tüm medya kuruluşlarına şeffaf, eşit ve ayrımcılıktan uzak sözleşme şartları sunması zorunlu hale getirildi.

Google'ın yapay zekâ özetlerine "adil paylaşım" tedbiri: Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, artık haber sitelerine girmeden de yapay zekâ özetlerinden bilgi alabiliyor. Bu durumun haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesi Rekabet Kurumunu harekete geçirdi. — Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) November 2, 2026



UYUM SÜRECİNDE TOP GOOGLE'DA

Bu aşamada Google'ın, hem okuyucuların arama deneyimini koruyacak hem de haber sektörünün sürdürülebilirliğini destekleyecek yapıcı politikalar geliştirmesi bekleniyor. Şirketin yasal tedbir kararlarına uyum sağlamak adına sistemini nasıl güncelleyeceği ve hangi ticari stratejiyi benimseyeceği ise kendi inisiyatifine bırakılmış durumda.