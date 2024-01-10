Halka arzlarda ölçütler sektöre göre belirlensin

Borsa ve Finans Danışmanı Burhan Yılmaz, geçtiğimiz sene içerisinde borsada yatırımcı sayısını 9 milyonun üzerine taşıyan halka arzlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yılbaşından itibaren geçerli olacak şekilde belirlediği yeni ölçütleri değerlendirdi. SPK'nın internet sitesinden duyurduğu yeni ölçütlere dair Yılmaz, "Halka arzlarda yeni belirlenen ölçütlerin bazı sektörlerde karşılanma imkânı yok. Bu nedenle ölçütlerin sektörlere göre belirlenmesi gerekir" dedi. Burhan Yılmaz, halka arzlarda belirlenen yeni ölçütlerin belirlenmesinde temel alınan kıstasların da değişmesi gerektiğini ekledi. Yılmaz, "Farklı sektörlerdeki şirketlerin sabit değerleri ve cirolarından ziyade, şirketlerin karlılık oranlarına göre ölçütler bulunmalı" ifadelerini kullandı.

CİRO VE AKTİF BÜYÜKLÜK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yılbaşı itibariyle halka arzlarda getirdiği yeni ölçütler nedeniyle halka arz şartları giderek zorlaştı. Halka arz yapan şirketlerin 2023 sonu itibariyle 750 milyon TL ciroya ve 1.5 milyar TL aktif büyüklüğe sahip olması bekleniyor. Burhan Yılmaz, yeni belirlenen ölçütlerin karşılanması konusunda en çok zorlanacak sektörlerin hangileri olacağı hakkındaki fikirlerini de beyan etti. Yılmaz, "Sigorta ve bilişim sektörlerinde yeni belirlenen ölçütleri karşılamak çok zor olacak" diye konuştu.

DAHA SEÇİCİ OLUNMALI

Yılmaz, yapılan düzenlemelerle birlikte, gayrimenkul sektöründeki şirketlerin ve yüksek borçlu şirketlerin halka arzlarda daha çok görüleceğini söyledi. Halka arzlara yatırım yaparken daha seçici olunması gerektiğini belirten Yılmaz, "yatırım yapılacak şirketler 'değer yatırımcılığı' açısından değerlendirmeli ve ileriye dönük planlar yapılmalı. Günlük kazanç elde etmek adına küçük yatırımcının araştırmadan ve üzerine çalışmadan attığı hamleler hem piyasayı hem de küçük yatırımcıyı mağdur ediyor" dedi.