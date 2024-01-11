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Haberler Ekonomi Kamuya 2 bin 392 engelli atanacak

Kamuya 2 bin 392 engelli atanacak

HABER MERKEZİ
Kamuya 2 bin 392 engelli atanacak
Aile Bakanlığı, yeni yılda yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takvimine ilişkin duyuru yaptı. 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasının yapılacağını duyuran Bakanlık, tercih işlemleri için hazırlanan kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanacağını ve atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceğini bildirdi. Tercih kılavuzu 10-19 Ocak tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılacak. Bakanlık, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırarak 68 bin 108 engelli vatandaşı kendileri için uygun kadrolarda iş sahibi yaptı.
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