Anık: İzmir’de taksi ücretlerine zam yok

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, taksi ücretleri, karekodlu plaka zorunluğu ve korsan taşımacılıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Anık, İzmir'de taksi ücretlerine zam yapılmayacağı açıklamasında bulundu. Başkan Anık ayrıca, karekodlu plaka zorunluluğu ilgili de, "Bu vatandaşın, araç sahibinin ve insanların güvenliği açısından önemli" dedi. İzmir'deki taksi ücretleriyle ilgili konuşan Anık, "Son günlerde özellikle asgari ücrette veya petrolde bir artış olursa mutlaka toplu ulaşıma ve taksitlere zam geliyor. İstanbul aldı, diğer iller alıyor. Bizim İzmir olarak şu an böyle bir düşüncemiz yok; çünkü, zaten belirli bir fiyattan taşıyoruz. Akaryakıta yeterli zam gelmedi. Sadece asgari ücretten dolayı zam yapmayacağız. Vatandaşı da, esnafımızı da düşünmek zorundayız. Petrol biraz daha yükselirse ileriye yönelik bir şey yapabiliriz ama şu an itibarıyla İzmir'de taksiye zam yok" dedi.