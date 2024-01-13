AVEC Rent a Car’dan Karşıyaka’ya yeni ofis

İzmir, Aralık 2023 - Türkiye'nin önde gelen araç kiralama markalarından AVEC Rent a Car, müşterilerine daha geniş bir hizmet ağı sunmak amacıyla İzmir Karşıyaka'da ikinci ofisini açtı. Paşalı Grubu bünyesinde 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye'nin çeşitli lokasyonlarında 21 ofisi bulunan Avec Rent a Car, İzmir'de 2018 yılında Adnan Menderes Havalimanı şubesi ile hizmete devam ederken, şimdi de Karşıyaka'da açılan yeni ofisi ile başta İzmirliler olmak üzere müşterilerine daha fazla erişim sağlıyor. Genel Müdür Yardımcısı Erkan Temur, "Karşıyaka'daki yeni ofisimizle birlikte, müşterilerimize daha etkili ve daha hızlı bir hizmet sunma amacımızı bir adım daha ileriye taşıyoruz. AVEC Rent a Car olarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya devam ediyoruz" dedi.

YENİLENEN WEB SİTESİ İLE KALİTE

Avec Rent a Car, Kasım 2023'te kullanıcılarına daha hızlı, güncel ve işlevsel bir deneyim sağlamak amacıyla web sitesini yeniledi. Yenilenen web sitesi ile müşterilerine araç kiralama hizmetinde daha hızlı rezervasyon sunuyor. Avec Rent a Car, müşterilerine kaliteli araçlar, uygun fiyatlar ve güvenli bir yolculuk vadediyor. Şirketin sistem altyapısını yenilediği hızlı ve kolay rezervasyon sistemi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve sigortalı araç kiralama seçenekleri, kullanıcılara keyifli bir araç kiralama deneyimi sunuyor. Nano Gümüş İyon bakteri temizliği uygulaması ile tüm araç filosunda antibakteriyel temizlik sağlanarak müşteri güvenliği ve sağlığı en üst düzeyde tutuluyor. Sigorta paket seçenekleri ve çocuk koltuğu gibi özel hizmetler de seyahatleri daha konforlu hale getiriyor.

AVEC RENT A CAR FARKIYLA YOLCULUK

Avec Rent a Car, sektördeki lider konumunu kaliteli hizmet, bakımlı araçlar ve uygun fiyatlarla sürdürmeye devam ediyor. Şirket, müşterilere keyifli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunma taahhüdünü sürdürüyor. AVEC Rent a Car, müşterilere özgürce keşfetme özgürlüğü sunarak seyahat deneyimlerini daha anlamlı hale getiriyor. Yeni açılan ofisimiz ve hizmet anlayışımızla birlikte, AVEC'in "Özgürce Keşfet" sloganıyla unutulmaz bir yolculuğa hazır olun!

GENİŞ HİZMET YELPAZESİ

KALİTELİ Araç Filosu: Son model lüks araçlardan ekonomik sınıf seçeneklere kadar yer alan 22 marka, 100'ün üzerinde model geniş araç seçeneği.

YETKİLİ Servis Bakımlı: Yeni ve yetkili servis bakımlı araçların sadece günlük değil aylık ve yıllık kiralanma imkânı.

UYGUN Fiyat Politikası: Şeffaf fiyat politikası ile gizli ücret veya ekstra masrafla karşılaşma riski olmaksızın araç kiralama imkânı.

MÜŞTERİ Memnuniyeti Odaklı Hizmet: Profesyonel, yardım sever ve güler yüzlü ekibin 7/24 hizmeti.

HIZLI ve Kolay Rezervasyon: Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden istediğiniz aracı seçerek, tarih ve saatlerinizi belirleyerek kolayca rezervasyon yapabilme kabiliyeti.

GÜVENLİ ve Sigortalı Araç Kiralama: Tüm araçların sigorta paket seçenekleri imkânı ile sunulması.