Üzerine kaynar su dökülen yolcuya 26 bin lira ödenecek

Şehirlerarası sefer yapan bir otobüste 2017 yılında çay servisi sırasında üzerine kaynar su dökülerek vücudunda ikinci derecede yanık meydana gelen Melahat Köseoğlu, otobüs firmasına açtığı tazminat davasını kazandı. İlk mahkemenin 7 bin liralık manevi tazminat bedelini az bularak kararı kaldıran istinaf, firmanın maddi tazminat yanında 25 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İTİRAZLAR İNCELENDİ

Türkiye'de mahkemelerin, tüketici ve hizmet alanları korumaya yönelik verdiği örnek kararlardan biri İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) tutanaklarına yansıdı. İtiraz başvurularını inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre manevi tazminatın haksız zenginleşme ve fakirleşme aracı olmadığına işaret etti. Otobüste yolculuk yapan davacının, firma çalışanı tarafından üzerine kaynar su dökülmesi sonucunda vücudunda yanıklar oluştuğu ve uzun süre tedavi gördüğü olayda hiçbir kusurunun bulunmadığı bilgisini veren istinaf mahkemesi, bu hususlara göre ilk derece mahkemesince hükmedilen 7 bin liralık manevi tazminatın hak ve nefaset kuralları çerçevesinde bir miktar düşük kaldığı yorumunu yaptı.