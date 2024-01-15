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Haberler Ekonomi Posta sektörü E-ticaretle büyüyor

Posta sektörü E-ticaretle büyüyor

HABER MERKEZİ
Posta sektörü E-ticaretle büyüyor
Posta sektörü, son yıllarda e-ticaret hacminde yaşanan artışın etkisiyle gelirlerini katladı. Sektörün net satış gelirleri, 2023'ün ilk yarısı itibarıyla yıllık bazda iki katına çıkarak 25,3 milyar lira seviyesine ulaştı. Sektörde yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 46 olurken, bu işletmecilere 24'ü ulusal, 28'i yerel olmak üzere 52 yetkilendirme verildi. Sektörde haberleşme gönderileri sayısı, geçen yılın ilk 6 ayında 220,3 milyon olarak gerçekleşti. Şehirlerarası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının yüzde 84,8 olduğu ve gönderilerin büyük bölümünü oluşturduğu kaydedildi. Bu dönemde haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.
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