İzmir’in pideci vergi rekortmeni

İzmir'in Çeşme ilçesinde sadece tek şubesi bulunan 50 yıllık işletmenin sahibi Akbaykal, Çeşme Vergi Dairesi tarafından arandı. Akbaykal, vergi memurlarının İzmir'deki rekortmenler listesine girdiğini söylediğinde şaşırdı. "Biz bazı iş insanları gibi vergi kaçırmayız, ne kazandıysak vergisini son kuruşuna kadar öderiz" diyen Akbaykal, "İzmir'in anlı şanlı holdinglerinin sahipleri, her gün gazetelerde boy gösteren iş insanları nerede? Onlar vergi ödemiyorlar mı? İzmir'de bir restoranın sahibi bu kadar vergi ödüyorsa onlar ne yapıyor? Neden bu listede yoklar? Bunun üzerinde durulması lazım. Bu kadar büyük iş insanının bulunduğu kentte bu listeye girmekten onur duyduk" sorusunu gündeme getirdi.

HERKESE SÜRPRİZ YAPTI

2022 yılı tahakkuklarına göre kurumlar ve gelir vergisinde Türkiye genelinde ilk 100'e giren mükellefler geçtiğimiz günlerde açıklandı. Vergi rekortmenlerin büyük bölümün ise adını gizlemeyi uygun gördü. Listede ilk sırayı 564 milyon 124 bin liralık vergi ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İzmir'de gelir vergisi tahakkuku bakımından en yüksek vergiyi 44 milyon 337 bin 768,28 TL ile Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas verdiği duyuruldu. Arkas, Türkiye listesine 35. sıradan girebildi. İzmir'in vergi rekortmenleri listesine ise, bu yıl sürpriz bir isim girdi. Çeşme Vergi Dairesi Başkanlığı, ilçenin restoranlarından Dost Pide'nin sahibi Reşat Akbaykal'a, gelir vergisi rekortmenleri listesinde İzmir'de ilk 100 girdiğini bildirdi. Akbaykal'ın listede olduğu yetkililer tarafından da doğrulandı.

"VATANA BORCUMU ÖDEDİM"

Çeşme Vergi Dairesi tarafından aranan ve "İzmir'de ilk 100'e girdiniz. İsminizin açıklanmasını ister misiniz?" denilen Akbaykal, bu duruma önce kendisi bile şaşırdı. Vergi dairesine isminin açıklanmasında bir sorun olmadığını bildiren Akbaykal, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Hala ailesinden kalan bir evde yaşadığını belirten Akbaykal, "Olur olmadık şeyleri masraf gösterip vergiden düşen iş insanları var. Ona buna araba alıp ödediği benzin parasını bile şirketlerine fatura edip vergi ödemekten kaçıyorlar. Biz hiçbir zaman böyle şeylere tenezzül etmedik ve etmeyiz de. Bizim ve herkesin bu vatana borcumuz var. Vatana borcumuzu, kazandığımızın vergisini son kuruşuna kadar vererek ödemeye çalışıyoruz" dedi. Sadece bir restorandan geliri olan bir iş insanı olarak bu listeye girmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Akbaykal, "İzmir'in anlı şanlı holdingleri, şirketleri iş insanları neredeler? Onlar neden bu listede yoklar. Bu İzmir maalesef böyle. İzmirliler birbirlerini çekemezler. Keyif sürerler ama başkalarının para kazanmasını da kıskanırlar. Bizim burada işlerimiz iyi diye nice oyun ve kumpaslarla karşılaştık ancak pes etmedik, yolumuza devam ettik. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.