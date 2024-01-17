Milyarlarca dolarlık hayali ihracat vurgunu

Türkiye genelinde üzere birçok şirketin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü'ne başvurmasına rağmen böyle bir işlemin mevcut sistemde görülmemesi üzerine polis operasyon için düğmeye bastı.

İZMİR'DE BÜYÜK YOLSUZLUK

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Operasyonun İzmir ayağında ise polis ekipleri 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon EURO ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu bulan tarihi kara para aklama operasyonuna büyük dikkat ve titizlikle yaptığı bir soruşturma sonrası detaylara ulaştı. Devam eden soruşturmanın büyük olduğu ve daha soruşturmanın başlangıç aşamasında olduklarını ve aylarca sürebileceği öğrenildi. Hayali ihracat çetesi üyelerinin sahte belgelerle olmayan bir parayı ülkeye sokulmuş gibi gösterdikleri öğrenildi. Suç gelirlerinin aklanması, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, bilişim sistemlerine girme gibi suçlar kapsamında yürütülen soruşturmaya istinaden; güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesi, konuyla ilgili beyanlar ve elde edilen resmi evraklar neticesinde soruşturma ağı genişletildi.

BAHİS ÇETELERİYLE BAĞLANTI

Polisin büyük dikkati sayesinde bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenildi.

İŞTE O DETAYLARDAN BAZILARI:

- MASAK araştırmaları yapılacak

- 122 şirket hakkında soruşturma başlatılacak

- Hesaplarına bloke konulacak

- Malvarlıkları incelenecek gerekirse el konulacak

- Sisteme sokulmaya çalışılan paranın hangi suçlardan elde edildiği araştırılacak

- Gözaltı sayısı daha da artacak.