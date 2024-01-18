İzmir iş dünyası pideciyi konuşuyor

İzmir'in gözde turistik ilçelerinden Çeşme'de hizmet veren Dost Pide'nin sahibi Reşat Akbaykal, ödediği gelir vergisiyle dikkat çekmişti. Yeni Asır'ın manşetten duyurduğu haber İzmir iş dünyasında oldukça ses getirdi.

'KURUMLAR VERGİSİ ÖDÜYORUZ'

Yeni Asır'ın görüştüğü bazı iş insanları "Bu işte bir gariplik var. Bir pideci nasıl vergi rekortmenleri arasında olur. Liste açıklansın da bir görelim" derken, bazı iş insanları da "Dost Pide'nin sahibinin ödediği gelir vergisi. Biz zaten kurumlar vergisi ödüyoruz. Ancak şirketlerimiz sürekli yatırım yaptığı için ayrıca kar payı alamıyoruz. Ödediğimiz kişisel gelir vergisi de bu nedenle düşük oluyor" diye konuştu. Birçok iş insanı ise, Akbaykal'ın "Biz bazı iş insanları gibi vergi kaçırmayız, ne kazandıysak vergisini son kuruşuna kadar öderiz. İzmir'in anlı şanlı holdinglerinin sahipleri, her gün gazetelerde boy gösteren iş insanları nerede?" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Bu çok yanlış bir açıklama. Bizleri resmen vergi kaçırmakla itham etmiş. Bu doğru değil" savunmasında bulundu.

Sıtkı Şükürer

'SERVET İNCELEMELERİ BAŞLASIN'

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yürüten bağımsız denetim firması sahibi, yeminli mali müşavir Sıtkı Şükürer'den ise, çok konuşulacak bir öneri geldi. Şükürer, "Bu durum, artık 'Nereden buldun?' sorusunun tekrar gündeme geldiğini gözümüzün içine sokmuştur" dedi. Türkiye'de belli başlı kurumsallaşmış firmaların tamamında vergi ödeme bilincinin tam olduğunu belirten Şükürer, ancak henüz bu seviyeye ulaşmamış şirketlerde bu anlayışın henüz istenen seviyeye gelmediğine dikkat çekti. Bu sebeple kayıt dışılıktan kaynaklanan ciddi bir vergi kayıp ve kaçağı söz konusu olduğunu vurgulayan Şükürer, "Bundan dolayı devlet, toplaması gereken vergileri mecburen 'dolaylı vergiler' üzerinden temin etmeye çalışmaktadır. Vergide yapısal önlemlere gidilme zarureti hele hele 2023 yılı bütçe açıkları göz önüne alındığında artık ertelenemez boyuta gelmiştir. Bu anlamıyla otomasyon ve teknolojinin de imkanlarını kullanarak hemen hemen tüm dünya ülkelerinde geniş uygulama alanı bulan bir anlamda 'nereden buldun' diye isimlendirilen, izahsız gelirlere yönelik olarak vergileme yöntemi tekrar ihdas edilmelidir. Geçmişte sermaye birikimini olumsuz etkileyeceği ve kayıt dışı gelirin ürkerek yatırıma yönelmeyeceği gerekçesiyle ertelenen servet incelemeleri, diğer deyişle 'nereden buldun yasası' artık 2024 Türkiye'si için olgunlaşmıştır ve zamanı gelmiştir" diye konuştu.