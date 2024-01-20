Kendi işini kurmak isteyen kadına destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugüne kadar kendi işini kurmak isteyen 12 bin kadının kooperatif kurmasına öncülük etti. Bakanlık, 81 il müdürlükleri koordinasyonunda oluşturulan Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla bugüne kadar bin 12 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada "Kendi işini kurmak isteyen kadınların önemli fırsatlar yakaladığı kooperatiflerle kadın istihdamı ve üretimi alanında ciddi bir atılım sağlanıyor. Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 907 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek 45 bin kişiye ulaştık" ifadelerini kullandı.