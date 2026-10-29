İzmir Metrosu'nda 29 Ekim coşkusu: İzmirliler marşlara ve şarkılara eşlik etti

"CUMHURİYET ATA'MIZDAN YADİGâR" Konseri izleyen 9 yaşındaki Kuzey Doğan "Konser çok iyi geçiyor. Bu Cumhuriyet Ata'mızdan yadigâr. Dünden kalan gücümüzle yarınlara umut vermeyi hedefliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" derken, Ayla Somyürek ise Cumhuriyetimize yakışan bir etkinlik. Allah güzel günler göstersin. Cumhuriyet hakkında o kadar çok şey söylenir ki bizim için canını verenlere rahmet olsun, gençlere de güzel yıllar olsun" sözlerine yer verdi.





"BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA KONSERLE KARŞILAŞTIK"



11 yaşındaki kızı Elif Su ile konseri dinleyen Pınar Elmas, "Konseri tesadüfen gördük, çok hoşuma gitti. Güzel bir 29 Ekim etkinliği oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda karşılaşınca daha güzel oldu. Cumhuriyet bizi var eden ve geleceğe ilerletecek olan değerimiz ve kıymetlimiz" diye konuştu. Metrodan çıkarken konserle karşılaştığı için şaşırdığını belirten Yalçın Taşal da "Konser çok güzel. Ben metroya gelmiştim, konseri görünce şaşırdım. İzmirliyim. Böyle manzaralarla karşılaşmak çok güzel. Böyle etkinliklerin devamını dileriz, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.