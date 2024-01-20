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Haberler Ekonomi Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er başvuruları başladı! MSB başvuru ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er başvuruları başladı! MSB başvuru ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er alımı için başvurular başladı. Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacak adaylar istenen bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecek.2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi. Peki Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli er başvurusu nereden nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte MSB başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı! MSB başvuru ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er başvuru işlemleri bugün itibarıyla https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Başvuruda bulunacak adaylar şartları ve detayları araştırıyor. Peki MSB sözleşmeli er başvurusu nereden yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı! MSB başvuru ekranı...

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı! MSB başvuru ekranı...

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
(1) Adaylar ön başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.

Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı! MSB başvuru ekranı...

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?
(1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak,
(2) Adayların başvurularına; başvuru son günü esas alınarak başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek (başvuruların son günü itibariyle yaş, eğitim, terhis vs.) işlem yapılacak,
(3) Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) yerleşkesine veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını beyan etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu
tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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