Pamuk ve tekstil sektörü İzmir’de buluşacak

PAMUK üretiminde sürdürülebilirlik için 10 yıldır çalışan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) tüm sektör paydaşlarını İzmir'de buluşturuyor. Sektörün farklı bileşenlerinin biraraya geleceği Sürdürülebilir Pamuk Tedarik Zinciri Buluşması, 30 Ocak'ta 13.00 ile 17.30 saatleri İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleşecek. Buluşmada pamuk üreticisinden, tekstil sanayicisine kadar bu alanda pek çok sektör paydaşı, tüm dünyada "Better Cotton" denen ve bir standardı ifade eden "İyi Pamuk" konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Etkinlikte tarla ve tedarik zinciri ile ilgili iki ayrı panel düzenlenecek. IPUD Başkanı Fuat Tanman "Çiftçisinden çırçır işletmecisine, tekstil sanayicisinden akademisyenine kadar tüm paydaşlarımızı buluşmaya bekliyoruz. Ücretsiz etkinliğimize web sitemizden kayıt yaptırılabilir" dedi.