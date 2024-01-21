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Haberler Ekonomi Aroma vericiler için etiket düzenlemesi

Aroma vericiler için etiket düzenlemesi

HABER MERKEZİ
Aroma vericiler için etiket düzenlemesi
'TÜRK Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği', Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde değiştirilerek hazırlandı. Yönetmelik, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile bunların kullanım koşulları ve etiketleme kurallarını belirliyor. Yönetmelikte, AB Tüzüğü'nde yapılan değişiklikler çerçevesinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; aroma verici etiketleme zorunluluğu yürürlüğe girdi. Tüketiciye sunulması amaçlanmayan aroma vericiler için ek etiket bilgisi zorunlu hale getirildi.
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