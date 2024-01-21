Yunusemre’de çalışanları sevindiren protokol

YUNUSEMRE Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ek protokolü ile belediye bünyesinde çalışan işçilere yüzde 56 zam yapıldı. İşçilere büyük müjdeyi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, imzalanan protokol çerçevesinde en düşük maaşın net 26 bin 500 olduğunu ve Ramazan ile Kurban Bayramları olmak üzere 5+5 ikramiye verileceğini açıkladı. Protokol sonrası işçiler, hazırladıkları sürpriz bir video ile Başkan Çerçi'ye teşekkür ederken duygulu anlan yaşandı.