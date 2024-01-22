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Haberler Ekonomi Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti.

AA
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.

POLİTİKA FAİZİ YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 38,75

PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

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