İzmirli halıcılardan Almanya’ya çıkarma

Halı-tekstil ve mobilya işini birlikte yapan toptancılar için fuarın büyük önem taşıdığına dikkat çeken HALIMDER Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Naci Ölçen, "Yenilikleri ve inovasyon ürünleri ile Domotex ve IMM fuarları 2024'de talep görecek malzemelerin trendini sergiledi. Fuar, yılın renk, desen ve tasarımları anlamamıza vesile oldu, oldukça verimli bir fuar geçirdik" dedi.

RESMİ TEMASLAR

Almanya temaslarında resmi toplantılara da katıldıklarını belirten Ölçen, 'Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Annika Clar, Hannover Türkiye Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Hannover Türkiye Ticari Ateşesi Yasemin Özak Coşkun ve Hannover Türkiye Ticari Ateşesi Yunus Emre Karan ile biraraya gelerek, başta Hannover ve Köln olmak üzere Almanya'ya ihracat olanaklarını masaya yatırdık. Almanya'da depo, AVM ve işyeri açılışlarına ilişkin yöntemler hakkında bilgi aldık" diye konuştu. Ticari şartlarda bazı olumsuzluklar bulunsa da Alman pazarının son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Naci Ölçen "Almanya'da yüzde 1 seviyelerinde uygulanan şehir vergisinin 5-10 kat artması, tüketicilerin ticari ve yaşamsal ihtiyaçlarındaki ürünlere uygulanan vergilerin çok yükseltilmesi, çifçilerin gübre, elektrik ve yakıta gelen aşırı zamma isyanı, kısacası yerleşik nüfusun ifadelerine göre yapılan çok aşırı zamlar Almanya'da hayatı olumsuz etkiliyor. Ancak bu pazarı gözardı edemeyiz. Resmi temaslarda da bulunduğumuz toplantımızda Hannover Türkiye Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve Ticari Ateşemiz Yasemin Özak Çoşkun, ihracat ve Almanya'da iş yapma konularında sektörümüzün girişimcilerine her türlü desteği verecekler. Devletimizin himayesini arkamızda hissetmek bize moral ve cesaret verdi. Her zaman yanımızda gördüğümüz İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulunun yanı sıra Almanya'dan da sektörümüzün etkin şekilde destelenmesi bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.