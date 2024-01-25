En düşük işçi emeklisi aylığı 11 bin 366 lira

SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, son talimatla da yüzde 49.25'e çıkarıldı. Yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.

EK ZAM HAFTAYA HESAPTA

Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yeni zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde kalan emekli sayısı da arttı. Örneğin 6 bin 900 lira kök aylığı olan emekli yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira alacak. Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49.25'lik artışla 11 bin 193 lira alacak. Yeni zamla birlikte oluşan 3 bin 693 liralık fark ise yasal düzenlemenin ardından en geç gelecek hafta hesaplara yatırılacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak. SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 49.25 artışla 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak. Yapılan ek zamlar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. SSK emeklileri 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesini alırken, refah payı farkı da gelecek hafta hesaplara geçecek. Aylıkları 10 bin liranın altında kalanlara da aynı dönemde ödeme yapılacak. Ocak farkları yattıktan sonra Şubat aylıkları yeni oranlardan yatırılacak.

FARKI YARIN ALACAK

Yaklaşık 2 milyon 482 bin memur emeklisi de zam farkını yarın almaya başlayacak. Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, üç aylıklar halinde alanlara Kasım- Aralık-Ocak dönemindekilere 1 aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, OcakŞubat- Mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında fark ödenecek.

NASIL HESAPLANIR?

Ocak ayı aylıkları yüzde 37.57 zam ve en düşük aylıklar da 7500 lira taban aylık üzerinden yatırıldı. Aralık ayı itibariyle geçerli kök aylığa yansıtılan yüzde 37.57'lik enflasyon zammı oldu. Bu tutara yüzde 4'lük ek ödeme (kök aylık 7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5) oranındaki ek ödemeyle taban aylık altında kalanlara 7500 lira yatırılıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra Aralık ayı kök aylığı yüzde 49.25'lik zamma göre hesaplanacak. Bu aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme hesaplanacak. Yeni kök aylık, ek ödeme hesaba yatırılan tutardan çıkarılarak oluşan ek zam ödenecek. Taban aylık 10 lira olacağı için 7 bin 500 lira yatırılanlar 2 bin 500 lira fark alacak.