İZTO VE İESOB’TAN İzmir için işbirliği

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Son derece samimi bir ortamda geçen ziyarette Birlik yöneticileri ile oda başkanları da hazır bulundu.

'ATA VE EKİBİ DİKKAT ÇEKİYOR'

Esnaf sanatkarların ticaret dünyasının ilk katmanını oluşturduğunu belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, iş dünyasının ve reel sektörün yararına yapılacak her çalışmada Yalçın Ata ve İzmir Esnaf Teşkilatı ile birlikte hareket etmek istediklerini söyledi. Yalçın Ata ile İzmir Esnaf Teşkilatı'na hareketlilik ve canlılık geldiğini kaydeden Özgener, "Daha enerjik, pozitif çalışmalar sergileyen İESOB yönetimi ile önemli projelerde beraber hareket edeceğiz. Sayın Yalçın Ata'yı ve ekibini ilk günden itibaren izliyoruz. Çalışmalarını takdir ediyoruz. Camiaya renk getirdiler. İşleyen demir ışıldar. Hep birlikte İzmir için, ülke ekonomisi için kentin önüne yeni vizyonlar koymak istiyoruz. Bu noktada ekonominin kılcal damarlarını oluşturan esnaf sanatkarların temsilcileri ile beraber çalışacağız. İzmir'in ortak çalışmalara ve beraberliğe ihtiyacı var" dedi.

KENT EKONOMİSİNE HİZMET

İzmir Ticaret Odası'nın kentin önemli kurumlarının başında geldiğini hatırlatan Yalçın Ata ise, "Meslek kuruluşlarının toplumsal yaşamda kültürel ve sosyal sorumlulukları da bulunuyor. Bulundukları kente, İzmir halkına yararlı olacak faaliyetlere öncülük etmeleri gerekiyor. Bu noktada sayın Özgener ve sayın Özpoyraz'ın başarılı çizgileri sadece Ticaret Odası üyeleri için değil, kent ekonomisi için de önemli hizmetlerin üretilmesine vesile oluyor. İzmir Ticaret Odası, İzmir'e ve iş dünyasına yönelik vizyonel, yenilikçi çalışmaları ile göz dolduruyor. İzmir Ticaret Odası ile her türlü yapıcı, kent yaşamına yararlı, iş dünyasının ve esnaf sanatkarlarımızın refahına yönelik çalışmalarda işbirliği yapmaya, ortak sinerjimizi geliştirmeye hazırız" şeklinde konuştu.