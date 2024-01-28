“İşletmeler enflasyon düzeltmesi sebebiyle ek vergi ödeyebilir”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, 2024 yılında işletmelerin enflasyon düzeltmesi sebebiyle ek vergi ödemek durumunda kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özerçen, "Enflasyon düzeltmesi paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır" dedi.

BİLANÇO ETKİSİ VAR

Enflasyon düzeltmesinin işletmelerin bilanço yapısına göre etki edeceğini belirten Emre Özerçen, "İşletmelerin varlıklarının yani aktif kıymetlerinin düzeltilmesi sonucu oluşan farklar karlılığını artırırken, kaynak kalemlerinin yani pasif kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farklar zarar artırıcı olacak. Ancak her işletmenin bilançosu, yapısal ve tarihsel açıdan değerlendirilmeden genelleme yapmak doğru değil. Zira işletmelerin özsermaye / borçluluk durumu, aktif grubunun yapısı gibi belirleyici birden fazla etmen olacak. Bu sebeple her işletmeyi kendi özelinde değerlendirmek gerekir" dedi.

MALİYETİ ARTIRILABİLİR

Firmaların ödeyecekleri vergiyi etkileyen etmenler hakkında da bilgi veren Özerçen, "İşletmelerin aktif kıymetlerinin özellikle stok grubunun düzeltme sonrası oluşan farklar sebebi değerinin artması, maliyetlerin daha yüksek oluşmasına sebep olacak. Ancak stoklardaki bu artış, dönem karını da aynı ölçüde artıracaktır. Dolayısıyla dönem sonlarında stokların işletmelerin bilançosunda olması doğrudan ek vergi etkisi yaratacak. Gayrimenkul satışlarındaki durgunluğa paralel konut stoğu elinde bulunan inşaat ve gayrimenkul sektörünün bu sebeple düzenlemeden olumsuz etkilenebileceğini söyleyebiliriz" dedi. İşletmelerin stok düzeltirken dikkat etmeleri gereken noktalara da değinen Emre Özerçen, "İşletmelerin, hem stok yönetimi, hem de faaliyet gösterilen sektörün özellikleri dikkate alınarak kendilerine uygun yöntemi belirlemeleri önem arz ediyor. Ancak 2024 yılından itibaren yapılacak düzeltmelerde yüksek ve atıl stokla çalışan işletmeler için toplulaştırılmış yöntemlerden basit ortalama yönteminin uygulanmasının seçilmesinin işletme lehine olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.