Tolga Saylan: Ege’nin uğuruna hep inandık

Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak ve daha az iş gücüyle mevcut kaynakları işlemek için tarımda makineleşmenin öneminin arttığını söyledi. Fuar İzmir'de bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilecek olan Agroexpo'da Ege'ye özel ürünlerini sergileyeceklerini dile getiren Saylan, yılın ilk fuarıyla başlayan tarım sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

'AKTİF ÇALIŞIYORUZ'

Ege Bölgesi'nin potansiyel açısından tarımın en önemli üretim alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Tolga Saylan, "Erkunt olarak bu bölgeyi ve çiftçilerin değişen ve gelişen taleplerini yakından takip ediyoruz. Bayi ve servis teşkilatlarımız bölgede çok aktif çalışıyor. Hem yeni ürünlerimizi hem de bağ - bahçe ve seracılıkta en çok tercih edilen ürünlerimizi yakından incelemek ve görüşleriyle AR-GE çalışmalarımıza destek olmak isteyen çiftçilerimizi C holünde yer alacak standımıza davet ediyorum" diye konuştu.

ÇİFTÇİLERDEN TAM NOT

Fuar süresince sergilenecek modeller hakkında da bilgi veren Saylan, "Egeli çiftçilerin gözdesi olan Kısmet 58 E, yüksek performansıyla öne çıkarken yakıt cimriliğiyle de çiftçilerden tam not alıyor. Sahip olduğu yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hem tarlada, hem de meyve bahçelerinde çiftçiye kolaylık sağlayan bu ürün, yurt dışında da yoğun talep görüyor. Ege'de hemen hemen çoğu meyve bahçesinin vazgeçilmezi arasında gösterilen Erkunt Meyveci Seri traktörler ise, 65 ila 95 HP arasında olan 5 ayrı modele sahip. 2024 yılının ilk fuarına yine Ege'nin uğuruna inanarak gideceğiz. Ayrıca, Egeli çiftçilerin istediği gibi küçük beygir segmentinde yeni bir ürünümüzü de bu fuarda çiftçilerimizin beğenisine sunacağız" ifadelerini kullandı.

AR-GE ÇALIŞMALARI

Saylan, "Geçtiğimiz yıl, yerli üretim motor markası olan e Capra motorlu Stage 3B emisyona sahip yeni ürünlerimizi ve sürüngen vitese sahip Meyveci Serisi'ni Egeli çiftçilerle buluşturmuştuk. AR-GE çalışmaları sonucunda bu yıl da Stage 4 emisyona sahip eCapra motorlu modeller görücüye çıkacak. 80 - 110 HP güç aralığında, Stage 4 emisyona sahip yeni modellerimiz; Lüks, E ve Büyük Lüks Seri'lerini kapsamaktadır. Bunların yanı sıra; küçük bahçeler, hobby bahçeciliği, nakliye işleri ve otelcilik hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan, 26 HP güce sahip yeni ürünümüz Misket 26B'yi İzmir Fuarı'nda tanıtacağız" diye konuştu.