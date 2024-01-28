Türkiye’ye F16 satışı dolar kurunu düşürdü

ürkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve 79 F-16 modernizasyon kitinin satılması konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Kongrede 15 günlük yasal süre içinde itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşecek. Satış tebligatına ABD kongresinden itiraz gelmesi ise beklenmiyor. F-16 tedarik sürecinin 2028 yılına kadar tamamlanacağı değerlendirilirken; Türk F-16'larının ABD'den "uçarak" ve gereği halinde yakıt ikmali yapılarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Öte yandan talep edilen sistemlerin montajı ve alt sistemlerin üretimi gibi hususların takvimi etkileyebileceği değerlendiriliyor. Satın alınacak 79 F-16 modernizasyon kitinin ise F-16'lardan önce Türkiye'ye gelmesi öngörülüyor. Ayrıca Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alım talebi de geçerliliğini koruyor. Bu gelişmelerin ışığında ekonomik gelişmeler de yaşandı. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması ve F-16 savaş uçaklarının satış kararı hem borsada hem dolar kurunda olumlu etkiler yarattı. Borsa haftayı önemli bir yükselişle kapatırken, dolar ise düşüşe geçti.