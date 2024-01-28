Uzay sanayisi için kritik adım

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay seyahati tüm Türkiye tarafından büyük heyecanla adım adım takip edilirken, Ankara, uzay konusundaki çalışmalarda el yükseltiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi savunma sanayinin ardından uzay sanayinde de marka haline getirecek çalışmaları açıkladı. Kacır, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak 'Uzay Kanunu' için hazırlıkların başladığını söyledi. Kacır, başkentte bir "Uzay Teknoloji Gelişme Bölgesi" kurulacağını da belirtti.

UZAY KANUNU ÇIKACAK

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesinin uzay sanayii için de bir milat olacağını belirten Kacır, "Meclis'e Uzay Kanunu götürmek istiyoruz, taslağımız var. Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarının daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak bir taslağı hazırlamıştık" dedi. Kacır, Türkiye'nin şimdiye kadar kendi uydularını yaptığını anlattı. Uzay kanunun ardından Ankara'da bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracaklarını kaydeden Kacır, "Bu milli uzay programları hedefleri içinde olan bir projeydi ve Türkiye inşallah uzay sanayinde, savunma sanayindeki gibi bir başlangıç yapacak" diye konuştu.