Ev alışverişinde milli imza Ülkea

İş insanı Ümit Ülkü, 10 bin metrekare kapalı alana kurduğu ÜLKEA ile Türkiye'nin yeni mobilya üssünü hayata geçirdi. Ümit Ülkü ile "Evinizi yeniler" sloganıyla kurduğu ÜLKEA'yı konuştuk...

ÜLKEA fikri nasıl doğdu? Son yıllarda toptancılıktan perakendeye doğru dönüş hazırlığındaydık. Çünkü fabrikalar artık doğrudan tüketiciye inmeye başlamıştı. Türkiye genelinde bu değişimde yine biz erken davrandık. 25 sene içinde 8 tane AVM açmıştık. Yani tüketicinin nasıl ürün istediğini de biliyor, yüksek fiyatlar karşısında nasıl çaresiz kaldığını da biliyorduk. Yeni bir konsept oluşturmaya karar verdik.

Bu konsepti biraz açar mısınız? Bir örnek vereyim. Türk mobilya sektörü, bana göre küresel anlamda en iyi mobilyaları üretiyor. Evet İtalyan mobilyası iyidir, hoştur ama pahalıdır. Ancak Türkiye'de çok daha iyi mobilya üreten fabrikalar var, bunlar İtalya'dakinin altında değil üstündedir. Oysa daha iyi fiyatlara daha kaliteli ürün üretip, daha ekonomik fiyatlara dünyaya satabiliriz. Vatandaşımız da kaliteli ürünleri daha uyguna alabilir. Öyle bir isim koyalım ki konseptimizi anlatsın istedik. Açılımı, Ülkü Konsept Ev Alışverişi olan ÜLKEA'yı kurduk.

Ev için gereken her şey var mı? Burası 10 bin metrekarelik dev bir mağaza. Sektördeki 58 yıllık deneyimlerimizin eseri olan bir yer. Küresel yerli ve milli markalara ait ürünlerin hepsinin bir arada sunulduğu tek konsept. Elektronikten beyaz eşyaya, zücaciyeden mobilyaya, aydınlatmadan bahçe mobilyalarına, spor aletlerinden ev tekstili ve küçük ev aletlerine kadar tüm ürünlerin en kaliteli olanlarının en hesaplı, en ulaşılabilir fiyatlarla sunulduğu bir konsept.

Gerçekten fiyatlar uygun. Bu nasıl oluyor? Bunun birçok nedeni var. Tedarik zincirinden tutun da son tüketiciye ulaşıncaya kadar izlenen yolda vatandaşın aleyhine olan birçok yüksek maliyetin önüne geçtik. Yerli üreticilerin kaliteli ürünlerini en hesaplı şekilde tüketiciyle buluşturuyoruz. İstedik ki İzmirliler, evlerinde hayal ettikleri şıklığı, zarafeti, konforu, kaliteyi ve estetiği kendi şehrinde, en uygun fiyata alabilsin.

Sanki mağaza değil de bir fuar alanı gibi.. Evet ama tek farkla, burasını 365 gün süren bir fuar alanı gibi düşünün. Nasıl ki yüzlerce firma fuarda, en yeni ürünlerini sergiler bizde ülkemizdeki en kaliteli yüzlerce firmanın en seçkin ürünlerini alabileceğiniz bir fuar alanı gibiyiz. Her ay düzenlediğimiz kaçırılmayacak fırsatlarla bir evdeki A'dan Z'ye ihtiyaç duyulan tüm ürünleri sunuyoruz. Mutfağımızdan kafeteryamıza, çocuk parkımızdan spor tesislerimize kadar her şey var. Alışverişin en keyifli halini sunuyoruz.

Sonraki hedefiniz nedir? ÜLKEA mağazalarını Türkiye'nin birçok şehrinde açmayı planlıyoruz. Ayrıca yurtdışında da mağazalar açmayı düşünüyoruz. Bu franchising ya da kendi mağazalarımız da olabilir. Dünyadaki birçok evde yerli ve milli ürünlerimizin kalitesiyle yer almayı hedefliyoruz.