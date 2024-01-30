Çölyak ve diyabetlilere özel gofret

BALIKESİR'DE, İsmail Çancı 2 yıl önce kurduğu dondurarak kurutma tesisinde çalışmalarına devam ediyor. Çancı'nın son olarak çeşitli meyvelerden ürettiği gofretler, şeker hastalarına ve çölyaklılara tavsiye edilirken, uzaya gidecek astronatların beslenme çantasında da yer alacağı kaydedildi. Şahinler Köyünde kurulan tesislerde, mevsimlik meyve ve sebzeler kurutulurken, hazırlanan ürünlerde ihraç edilmeye başlandı. Son günlerde çeşitli meyvelerden ve sebzelerden gofret üretmeye başladıklarını anlatan İsmail Çancı, içine manda ağız sütünün de katıldığı gofretlerin uzaya gidecek astronatların çantalarında yer alacağını kaydetti. Hedefinin büyük olduğunu anlatan Çancı; "2 yıldan beri başta Almanya olmak üzere Dubai ve İngiltere gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Meyve sebzelerden gofretler yapıyoruz" dedi.