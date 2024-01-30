İhracat merkezi olan 3 ile deprem tehdidi

DEPREM uzmanları yakın dönemde Marmara Bölgesini etkileyecek büyük bir deprem bekliyor. Ekonomi çevreleri olası bir Marmara depreminde ekonomik yapının devamlılığını sağlamak amacıyla sanayileri ve altyapıyı kapsayan acil bir eylem planının devreye sokulması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği 256 milyar dolarlık toplam ihracatın bunun yüzde 51'lik kısmının İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sağlandığına dikkat çeken Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, bu 3 ilin toplam ihracatta öne çıkmasının Marmara Bölgesi'ndeki olası depremin, can kaybından sonra ihracat üzerinde de endişe oluşturduğunu belirtti.