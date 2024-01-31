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Haberler Ekonomi BBVA CEO’su Genç: Türkiye iyi ilerliyor

BBVA CEO’su Genç: Türkiye iyi ilerliyor

HABER MERKEZİ
BBVA CEO’su Genç: Türkiye iyi ilerliyor
İspanyol BBVA bankasının Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç, Türkiye'de ekonomi yönetiminin yapılması gerekenleri yaptığını ve ülke ekonomisinin iyi yolda ilerlediğini söyledi. Genç, BBVA'nın 2023 yılı rakamlarının açıklanmasının ardından uzman analizcilere ve basına yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi yapması gerekenlere odaklanmış durumda ve ülke bu yolda devam ederse muazzam potansiyel hayata geçecek" dedi. Öte yandan, Garanti BBVA'da ise 528 milyon avroluk kar yapıldığı açıklandı.
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