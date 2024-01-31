Türk yapımı silah ABD’de şampiyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle şaha kalkan Türk savunma sanayi dünyada başarılara imza atmaya devam ediyor. Türk silah üreticisi Yavuz Firearms'ın Yavuz 14 / MC P35 tabancası, dünyanın en büyük sivil ateşli silah kuruluşlarından biri olan ABD merkezli National Rifle Association (NRA) tarafından 2024 yılının en iyi tabancısı seçildi. Yavuz Firearms Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül, American Rifleman Golden Bullseye Ödülü'ne layık görülen ilk Türk silah üreticisi olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yavuz 14 / MC P35; 9x19 mm kalibreli, 840 gram ağırlığında ve 15'lik şarjöre sahip. Ödüle layık görülmesinin altında ise kalitesi, ergonomisi, yenilikçiliği ve performansı yatıyor.