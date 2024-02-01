Nazlı Su yeniden faaliyete başladı

Aydın'da Nazilli Belediyesi iştiraki olan NAZBEL'e ait Doğal Kaynak Suyu fabrikasını yap-işlet-devret modeliyle 20 yıllığına kiralayan ve 2032 yılına kadar işletme hakkı bulunan Nazlı Su, kira sözleşmesi olmadığı gerekçesiyle zabıta ekiplerince kapısına mühür vurulmuştu. 18 Aralık'ta mühürlenen tesisle ilgili mahkeme tarafından, ilgili firmanın sunduğu mevcut kira sözleşmesine istinaden yürütmenin durdurulması kararı verildi. Nazilli Belediyesi Zabıta ekipleri bu gelişme üzerine kapıdaki mührü kaldırırken 44 günlük aranın ardından tesiste faaliyetlere yeniden başlandı. Firma sahibi Mustafa Tuğrul, "Süreç içerisinde çalışanlarımızın hiçbiriyle kapama kararı gerekçe gösterilerek yollarımızın ayrılmadığını memnuniyetle belirtmek isteriz" dedi.