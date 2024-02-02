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Haberler Ekonomi TOKİ İzmir dahil 26 ilde 132 konutu satışa çıkarıyor! Nasıl başvuru yapılır? Ödemeler nasıl olacak?

TOKİ İzmir dahil 26 ilde 132 konutu satışa çıkarıyor! Nasıl başvuru yapılır? Ödemeler nasıl olacak?

TOKİ aralarında İzmir'in de olduğu 26 ilde 132 konutu ve 29 ilde de 296 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. TOKİ kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenler başvurunun nereden nasıl yapılacağını ve ödemeleri araştırıyor. Peki TOKİ hangi illerde konut ve iş yeri satışa çıkarıyor? Açık artırma ne zaman olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
TOKİ İzmir dahil 26 ilde 132 konutu satışa çıkarıyor! Nasıl başvuru yapılır? Ödemeler nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Peki TOKİ konut ve iş yeri satışı için şartlar neler? Başvuru kriterleri neler? İşte detaylar...

TOKİ İzmir dahil 26 ilde 132 konutu satışa çıkarıyor! Nasıl başvuru yapılır? Ödemeler nasıl olacak?

TOKİ BAŞVURU SÜRECİ 43 İL İÇİN BAŞLADI
26 ilde 123 TOKİ konutu, 29 ilde 296 TOKİ iş yeri satışa sunuldu. TOKİ 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak konut ve iş yerlerini almak isteyen alıcıların, konutları yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerini ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile alabileceklerini belirtti.

TOKİ KONUTLARI 7 ŞUBAT'TA SATILACAK
TOKİ'nin açık artırmayla satışa sunacağı konutlar için 7 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için ise 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.30'da müzayede düzenlenecek.

TOKİ İzmir dahil 26 ilde 132 konutu satışa çıkarıyor! Nasıl başvuru yapılır? Ödemeler nasıl olacak?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.

TOKİ İzmir dahil 26 ilde 132 konutu satışa çıkarıyor! Nasıl başvuru yapılır? Ödemeler nasıl olacak?

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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