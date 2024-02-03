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Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de

HABER MERKEZİ
Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de
En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında Ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.
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