  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Devlet hayvan üreticilerini yalnız bırakmadı

Devlet hayvan üreticilerini yalnız bırakmadı

HABER MERKEZİ
Devlet hayvan üreticilerini yalnız bırakmadı

Üzerinden bir yıl geçen asrın felaketinde hayvan üreticileri unutulmadı. Depremde hayvanları telef olan vatandaşların tüm kayıpları birebir karşılandı. Tarım Bakanlığı, 1 yılda toplam 909 milyon lira maliyetli 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak üreticilere verildi.

"HIZIR GİBİ YETİŞTİLER"

Kahramanmaraş'ın dededen toruna devam eden köklü kasaplarından Fatih Küçükgörür, depremde kaybettikleri 13 büyükbaş hayvanının daha iyisini 1 yıl içinde alarak tekrar üretime başladıklarını anlattı. Küçükgörür, "Depremde 13 hayvanımız telef olmuştu. Hayvanlarımızın yeri hızlıca dolduruldu. Benim ölen hayvanımdan daha kaliteli hayvanlar verdiler. Hayvan yemi, sağlığı konusunda da büyük ilgi gösterdiler. Devletimiz bizi depremin bıraktığı hasarla baş başa bırakmadı. Biz de mücadeleyi bırakmadık" diye konuştu. Küçükbaş hayvanlarıyla geçimini sürdüren Fehmi Balbars da Kahramanmaraş'taki depremde toplamda 116 hayvanını kaybetti. Balbars, "Nasıl geçineceğimi düşünürken İl Tarım Müdürlüğünden arkadaşlar hızır gibi yetişti. Ölen hayvanımın yerine daha iyisini verdiler. Çadır desteği, yem desteği de sağlandı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA