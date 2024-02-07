Devlet hayvan üreticilerini yalnız bırakmadı

Üzerinden bir yıl geçen asrın felaketinde hayvan üreticileri unutulmadı. Depremde hayvanları telef olan vatandaşların tüm kayıpları birebir karşılandı. Tarım Bakanlığı, 1 yılda toplam 909 milyon lira maliyetli 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak üreticilere verildi.

"HIZIR GİBİ YETİŞTİLER"

Kahramanmaraş'ın dededen toruna devam eden köklü kasaplarından Fatih Küçükgörür, depremde kaybettikleri 13 büyükbaş hayvanının daha iyisini 1 yıl içinde alarak tekrar üretime başladıklarını anlattı. Küçükgörür, "Depremde 13 hayvanımız telef olmuştu. Hayvanlarımızın yeri hızlıca dolduruldu. Benim ölen hayvanımdan daha kaliteli hayvanlar verdiler. Hayvan yemi, sağlığı konusunda da büyük ilgi gösterdiler. Devletimiz bizi depremin bıraktığı hasarla baş başa bırakmadı. Biz de mücadeleyi bırakmadık" diye konuştu. Küçükbaş hayvanlarıyla geçimini sürdüren Fehmi Balbars da Kahramanmaraş'taki depremde toplamda 116 hayvanını kaybetti. Balbars, "Nasıl geçineceğimi düşünürken İl Tarım Müdürlüğünden arkadaşlar hızır gibi yetişti. Ölen hayvanımın yerine daha iyisini verdiler. Çadır desteği, yem desteği de sağlandı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.